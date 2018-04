Ungari suursaadik: meil toimib demokraatia hästi

Vaadates Ungari valimistulemust, mis andis ligi 49 protsenti häältest Viktor Orbáni juhitavale Fideszi ja kristlike demokraatide koalitsioonile, ning ka kõrget valimisaktiivsust, on ilmne, et senine valitsus sai jätkamiseks tugeva mandaadi. Mida see tähendab eelolevaks neljaks aastaks nende jaoks?

Mis puudutab valitsuse edasist tegevust, siis peaminister on juba teatnud, et ta teeb valitsuses muudatusi. Ja nagu Viktor Orbán ütles, on uue valitsuse jaoks kesksed teemad demograafia, sotsiaalküsimused. See tähendab peredele, pereväärtustele, kristlikele väärtustele keskendumist.