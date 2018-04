Süüria dissident: USA, Prantsusmaa ja Suurbritannia päästsid Süürias oma mainet

Need kolm riiki andsid laupäeval raketilöögi arvatavate Süüria keemiarelva arendamise ja ladustamise paikade pihta kättemaksuks väidetavale keemiarelvarünnakule Douma linnas, milles hukkus üle 40 inimese.

Prantsuse president Emmanuel Macron ise tunnistas teisipäeval, et õhulöögid ei pruukinud lahendada midagi seitse aastat kestnud ja üle 350 000 inimese elu nõudnud kodusõjas.

Macron lisas, et löökide eesmärk oli kaitsta rahvusvahelise kogukonna mainet seoses ÜRO keemiarelvakonventsiooni arvatava rikkumisega Süüria poolt.

Saleh lisas, et need riigid soovivad kaitsta oma liitlasi, taastada osa oma mainest, väljendada oma viha venelaste ja veel enam iraanlaste vastu. «Ma arvan, et löökide moraal oli järgmine: «olge viisakad, ärge ületage meie punaseid jooni ja te jääte võimule,»» lausus 57-aastane autor.