Kreml: lääne vaenuavaldused jätkuvad ja sellega arvestatakse

«Ma ei räägiks tormist. Ebasõbralikud, võiks isegi öelda ründavad ilmingud Venemaa suhtes jätkuvad,» vastas Peskov täna ajakirjaniku küsimusele, kas võib öelda, et torm

läks Venemaast mööda, arvestades, et lääne raketilöök Süüriale osutus ühekordseks sündmuseks ja USA lükkas sanktsioonide kehtestamise edasi.

Ta märkis, et mitmesugustest pealinnadest, eriti aga Washingtonist kostab erinevaid avaldusi. «Avalduste valik on väga lai ja need ei võimalda tulla mingile ühtsele järeldusele, mida silmas peetakse. Seepärast ma ei räägiks mingitest tormidest,» ütles Peskov.