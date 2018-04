USA senati komitee toetas napilt Pompeod välisministrina

USA senati välissuhete komitee kiitis esmaspäeval napilt heaks president Donald Trumpi kandidaadi Mike Pompeo kandidatuuri välisministri kohale, avades tee hääletusele senati täiskogu ees hiljem sel nädalal.

Pompeo võitis hääletuse komitees tänu mitu nädalat praeguse Luure Keskagentuuri (CIA) direktori kandidatuurile vastuseisu avaldanud vabariiklasest senaatori Rand Pauli viimase minuti kannapöördele.

Kõik välissuhete komitee 10 demokraati hääletasid Pompeo vastu.

Paul muutis meelt pärast "mitut vestlust" Trumpiga ning kohtumist Pompeoga, mille käigus kinnitati talle, et president peab Iraagi sõda veaks ja tahab lõpetada Ühendriikide sõjalise kohaloleku seal ja Afganistanis.

"Mulle pole midagi antud ega lubatud. President kinnitas mulle, et neis küsimustes tuleb arutelu. Pompeo kinnitas mulle, et ta on omandanud Iraagi õppetunni ja võtnud omaks idee, et Iraagi sõda oli viga," lausus Kentucky osariiki esindav senaator.

Sellega õnnestus Trumpil vältida piinlikku tagasilööki. Mahahääletamise korral oleks Pompeost saanud esimene USA välisministri kandidaat alates 1925. aastast, kelle senati välissuhete komitee on tagasi lükanud.

See ei oleks tähendanud veel tema kandidatuuri läbikukkumist, sest senati juhtkonnal on õigus panna see hääletusele täiskogus, kus võivad hääled jaguneda teisiti. Küll aga oleks see tähendanud esmakordset negatiivset soovitust välissuhete komiteelt kandidaadi kohta enne täiskogu hääletust.

"Me esitame ta täiskogule positiivsel moel," ütles komitee esimees vabariiklane Bob Corker pärast pingelises õhkkonnas kulgenud hääletust, mida varjutas ühe komitee liikme puudumine ning ühe senaatori viimase hetke otsus oma seisukohta muuta.

Pompeo kandidatuur liigub nüüd senati täiskogusse, kus tema šansid on viimastel päevadel suurenenud. Esmaspäeval avaldasid talle toetust demokraadid Joe Manchin ja Joe Donnelly, varem oli seda teinud demokraat Heidi Heitkamp.

Siiski pole CIA direktori kandidatuuri läbiminek veel tagatud. Senat pole alates 1945. aastast kordagi toetanud USA valitsuskabineti liikme kandidaati, kelle valdkonna komitee on varem tagasi lükanud.

Eelmine välisminister Rex Tillerson lahkus ametist 13. märtsil ning sestsaadik on välisministri kohuseid täitnud asevälisminister John Sullivan.

Kuigi Pompeo on üks praeguse presidendi lähedasemaid usaldusisikuid ning on etendanud CIA direktorina tähtsat rolli Trumpi 14 kuud vana administratsiooni välispoliitilistes otsustes, heidavad enamik demokraate ja mõned vabariiklased talle ette liiga sõjakaid ja käremeelseid seisukohti terves reas küsimustes.

Märtsi lõpus külastas ta salaja Põhja-Koread, et valmistada ette stalinistliku riigi liidri Kim Jong-uni ja Trumpi kohtumist, mis peaks toimuma mais või juuni algul.

Demokraadid on rünnanud Pompeo sõjakaid avaldusi, mis on nende hinnangul vastuolus tema võimaliku tulevase töökohaga välisministeeriumi eesotsas. Samuti on nad heitnud CIA direktorile ette moslemi- ja gei-, lesbi- ja transseksuaalide kogukonna vastaseid avaldusi.

Mõned muretsevad ka selle pärast, et Pompeo on presidendile liiga lähedane, et tema seisukohti vaidlustada, ning ta ei suuda vabariiklaste ülikonservatiivse tiiva esindajana tõusta kõrgemale parteipoliitikast, mida välisminister peab suutma.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell leiab aga, et Pompeo saaks välisministrina hästi hakkama, sest tal on presidendi täielik usaldus.

Pompeo ütles 13. aprillil senati välissuhete komitees senaatorite küsimustele vastates, et kavatseb taastada Tillersoni kärbetest ja ümberkorraldustest räsitud välisministeeriumi tähtsuse ning tugevdada suhteid liitlastega pärast Trumpi tormilist esimest ametiaastat.

Välisministrikandidaat lubas ka täita kümned tühjana seisvad diplomaatilised ametikohad, kulutada aega välisministeeriumi töötajatega suhtlemisele ning oma võimu delegeerida. Tema sõnul on välisametkonna praegune personal "demoraliseerunud" ja "tunneb end tähtsusetuna".

Kardetakse, et Iraani suhtes karmi tegutsemist pooldava Pompeo välisministriks saamine võib anda surmahoobi Iraani tuumaleppele, mille muutmises tahab USA president enne 12. mai tähtaega Euroopa liitlastega kokkuleppele jõuda.