Kadõrov on valmis saatma Süüriasse rohkem Tšetšeenia sõdureid

«Jah, loomulikult,» vastas Kadõrov eilses teleusutluses küsimusele, kas ta on valmis suurendama Tšetseenia sõjaväelaste hulka Süürias. Ta märkis, et Süürias on ka praegu tšetšeeni üksusi.

«Jah, loomulikult, on olemas. Kõige paremad võitlejad, kes on läbinud kaks sõjakampaaniat, neist 90 protsenti on seal, ja on veel valmis minema. Polgud, pataljonid, brigaadid on selleks valmis,» ütles ta.