Itaalia valitsuse moodustamine lükkus taas edasi

PD ajutine esimees Maurizio Martina ütles, et vaatamata tähtsatele edusammudele seni viimases konsultatsioonivoorus, ei saa ta varjata ees seisvaid raskusi. «Oleme erinevaid poliitilised jõud, millel on väga erinevad vaated,» ütles ta võimaliku koalitsioonivalitsuse kohta M5Siga.

Põhjaliiga on olnud väiksem partner kolmes Berlusconi valitsuses, kuid nende tugev tulemus muutis jõudude vahekorda tavaliselt Berlusconi juhitavas koalitsioonis.

Di Maio on välistanud Forza Italia osaluse Viie Tähe Liikumise valitsuses.

PD välistas valimiste järel esialgu võimuliidu moodustamise nii 5SMi kui ka paremtsentristidega, kuid Martina ütles sel nädalal, et tema erakond on uues olukorras valmis läbi rääkima.

Di Maio kordas täna taas, et kui tema valitsuse moodustamise katse nurjub, peaks president välja kuulutama uued valimised. «Kui me uuesti hääletame, olen veendunud, et Viie Tähe Liikumine väljub sellest veelgi tugevamana,» sõnas ta.