Trump võttis Valges Majas vastu Merkeli

Trump ja Merkel tervitasid üksteist põsemusiga.

Trump nimetas Merkelit erakordseks naiseks ja õnnitles hiljutise tagasivalimise puhul.

"Meil on tõeliselt suurepärased suhted. Meie suhted on tegelikult olnud suurepärased juba algusest peale," ütles ta, tõrjudes arvamusi, et Trumpi-Merkeli vahekord on pigem jahe.

Saksa kantsler Angela Merkel sõitis reedel Ühendriikidesse president Trumpiga kohtuma, et üritada järjekordse Euroopa liidrina ära hoida transatlantilist kaubandussõda ja päästa Iraani tuumalepe. Trumpi eelkäijate Barack Obama ja George W. Bushiga lähedastes suhetes olnud Merkel ise rõhutas sel nädalal, et soovib erimeelsustest hoolimata säilitada Ühendriikidega strateegilist partnerlust, mida ta peab väga väärtuslikuks.

Trump kutsus kohtumisele järgnenud pressikonverentsil Saksamaad ja kõiki teisi NATO riike üles tõstma kaitsekulutusi vähemalt soovitatava kahe protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) ja "loodetavasti veel palju rohkem".

"NATO on hea asi, kuid sellest on Euroopale palju rohkem kasu, kui meile," märkis Trump.

Merkel möönis, et Saksamaa peab lähiaastatel suurendama oma kaitsekulutusi ja tõstma kaitsevõimet.

Iraani küsimuses möönis Merkel, et islamivabariigiga sõlmitud tuumalepe ei pruugi olla piisav nende tuumaambitsioonide ohjeldamiseks.

"Teheraniga sõlmitud lepe oli esimene samm, mis on aeglustanud nende tegevust kõnealuses küsimuses. Kuid me leiame ka Saksamaa perspektiivist lähtudes, et see pole piisav Iraani sellealaste ambitsioonide ohjeldamiseks," ütles Merkel.

Järgmine ähvardav tähtaeg on 12. mai, mil Trump peab otsustama, kas USA jätkab suurriikide ja Iraani 2015. aasta tuumaleppe osalisena.

Põhja-Korea osas kinnitas Trump, et ei lase ennast Kim Jong-unil petta ja sarjas oma eelmisi ametivendi, et need ei lahendanud Koreade kriisi juba ammu. Trump tegi ühtlasi taas vihjeid Põhja-Korea liidri Kimiga kokkulepitud tippkohtumise toimumiskoha kohta öeldes, et sõelale on jäänud kaks paika.

"Meil on jäänud toimumiskohana kaks riiki ja me teatame kohe, kui otsuse langetame," ütles Trump.

Trump ütles veel neljapäeval, et vaetakse viie kohtumiskoha ja kolme või nelja kuupäeva vahel. Kohtumine peaks aset leidma mais või juuni alguses.

Merkel ei saanud meedia hinnangul kohtumisel Trumpilt selget vastust kaubandussõja küsimustes, kuid president ka ei süüdistanud kantslerit.

"Minu eelkäijad on viimase 25 aasta jooksul asju väga kehvasti ajanud," märkis Trump.

Trump kiitis märtsis heaks 25-protsendise imporditariifi terasele ja 10-protsendise alumiiniumile, väites, et import nõrgestab siseriiklikku tootmist kahjustades sõjaväe valmisolekut ja seeläbi Ühendriikide rahvuslikku julgeolekut. Tariifidest vabastati esialgu Mehhiko ja Kanada, kuid püsivat erandit soovib ka Euroopa Liit, kes sai ajutise vabastuse 1. maini.

Merkeli Washingtoni-visiidi eel ei hellitata Euroopas kuigivõrd lootust, et Trump järele annab, sestap on Euroopa Liit valmis vastumeetmeteks.