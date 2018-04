Pompeo: Iisraeli-Palestiina rahu on endiselt USA prioriteet

Jordaaniasse visiidile saabunud Pompeo kutsus palestiinlasi naasma rahukõnelustele Iisraeliga ning ütles, et Ameerika Ühendriigid on avatud kahe riigi lahendusele, mida ta nimetas «tõenäoliseks tulemuseks».

Pompeo kohtus Ammanis Jordaania välisministri Ayman Safadiga, kelle sõnul Jordaania peab regiooni ebastabiilsuse peapõhjuseks Iisraeli-Palestiina konflikti ning rõhutas, et ainus tee rahule on kahe riigi lahendus.

Trumpi administratsioon ei ole välistanud Palestiina riigi loomist tulevikus, kuid on rõhutanud, et ei sea seda Iisraelile tingimuseks.

«Konflikti pooled otsustavad lõpuks, milline on õige lahendus,» ütles Pompeo Ammanis. «Oleme kahtlemata avatud kahe riigi lahendusele kui tõenäolisele tulemusele. Usume kindlalt, et Iisrael ja palestiinlased peavad poliitiliselt suhtlema. Kutsume palestiinlasi naasma poliitilise dialoogi juurde.»

USA Luure Keskagentuuri (CIA) endine direktor keeldus kritiseerimast Iisraeli tegevust seoses palestiinlaste massimeeleavaldustega Gaza piiril, kus Iisraeli tules on hukkunud 45 ja saanud haavata üle 1500 palestiinlase.

«Me usume, et iisraellastel on õigus ennast kaitsta ja me toetame seda,» lausus Pompeo.