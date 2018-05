Hiina kutsub Iraani tuumalepet säilitama

Välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunyingi sõnul juhib Hiina tähelepanu asjaolule, et ÜRO Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur on kümnel korral Iraani kontrollides leidnud, et riik peab kokkuleppest kinni, ning selle tagamiseks on rakendatud ranged kontrollmeetmed.