Iraani kõrge vaimulik ähvardas kaht Iisraeli linna hävinguga

Iisraeli sõjavägi teatas neljapäeval rünnakust mitmekümnele Iraani sihtmärgile Süürias ja ütles, et see tehti vastuseks Iraani raketilöögile juudiriigi positsioonidele Golanis.

Peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Iraan "ületas punase joone" ning selle tagajärjeks on Iisraeli rünnak Süüria sihtmärkidele.

Iisrael on juba ammu hoiatanud, et ei aktsepteeri Iraani sõjalist kohalolekut Süürias, kus islamivabariik toetab seitsmeaastases kodusõjas president Assadi režiimi.

Khatami, kes on korranud Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei sõnu, mille kohaselt Iisraeli 25 aasta pärast enam ei eksisteeri, ütles, et juudiriik võib seista silmitsi hävinguga, kui ta jätkab Teheranile väljakutse esitamist.

"Islamivabariigi püha süsteem hoogustab iga päev raketivõimekusi, et Iisrael, see okupatsioonirežiim, muutub unetuks ja seda jälitab pidev õudusunenägu, et kui ta peaks tegema midagi rumalat, siis me teeme Tel Avivi ja Haifa maatasa," vahendas riigitelevisioon Khatami sõnu.