Ukraina julgeolekuteenistus otsis läbi Venemaa telekanalite kontorid Kiievis

SBU esindaja Olena Gitlianska Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas, et uurib Venemaa valitsuse kontrollitud meediakanalite võrku, mida kasutatakse vahendina hübriidsõjas Ukraina vastu. Lisati, et uurimine on endiselt käimas.

Kremli hinnangul on läbiotsimine skandaalne. «Kui tõesti on nii, et Ukraina korrakaitseameti teod on kuidagi seotud nende meediaorganisatsioonide professionaalse tööga, siis oleks see šokeeriv ja skandaalne,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.