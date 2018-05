Senati luurekomitee toetas Haspelit CIA juhina

«Gina Haspel on kõige kõrgema kvalifikatsiooniga isik, kelle president võis CIA juhiks valida ja ta on agentuuri 70-aastase ajaloo jooksul selleks kõige paremini ette valmistatud,» ütles komitee esimees Richard Burr.

Burr tõstis esile Haspeli 30-aastast karjääri CIA-s ning lisas, et ta on just õige inimene praegusel ebakindlal ajastul agentuuri juhtima.