Iraani tuumaleppe osalised kohtuvad esimest korda ilma Ühendriikideta

Trumpile ei olnud meeltmööda ka asjaolu, et lepe ei piira Iraani ballistilist raketiprogrammi ega sekkumist regionaalkonfliktidesse Jeemenis, Iraanis ja Süürias.

Ühendriikide väljaastumisest saadik on teised allkirjastajad püüdnud leida diplomaatilist teed leppe säilitamiseks.

IAEA kutsub aga Iraani minema oma õiguslikest kohustustest veelgi kaugemale, et suurendada rahvusvahelist usaldust.

Iraan on öelnud, et ootab Euroopa Liidu riikidelt konkreetseid tagatisi riigi huvide kaitsmiseks ja otsustab nende põhjal, kas tuumaleppesse jääda. Vastasel juhul on ta ähvardanud uraanirikastusprogrammi taaskäivitada.