Makedoonia paneb riigi uue nime rahvahääletusele

Kahe riigi välisministrid ütlesid esmaspäeval pärast kõnelusi Brüsselis, et läbirääkimised aastakümneid kestnud nimetüli lõpetamiseks jõudnud lõppjärku.

«Me oleme leppe alustes ja põhimõtetes kokkuleppele jõudnud,» lausus Zaev kolmapäeval ajakirjanikele.

Ta lubas täiendavat infot uue nime kohta, kui on pidanud telefonikõne Kreeka ametivenna Alexis Tsiprasega, mis on kavas kolmapäeva õhtul või neljapäeval.

Nimevaidlus ulatub 1991. aastasse, mil Skopje kuulutas end endisest Jugoslaaviast iseseisvaks.

Ateena on vastu naaberriigi põhiseaduslikule nimekujule Makedoonia Vabariik, sest Kreekal on oma põhjaprovints nimega Makedoonia ja ta kardab Skopje võimalikke territoriaalnõudmisi. Kreeka vastuseisu tõttu liitus Makedoonia 1993. aastal ÜROga nime all Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia (FYROM), mida ta kannab tänini.

Kreeka soovib, et nimemuutust toetaks ka põhiseadusmuudatus erga omnes («kohaldatav kõigile») põhimõttel, mis tähendab selle universaalset kehtimist nii Makedoonias kui väljaspool.

Nimetüli on pidurdanud Makedoonia lootusi ühineda Euroopa Liidu ja NATga, sest Kreeka saab panna mõlemale veto.

Referendumi uue nime üle saab läbi viia pärast seda, kui Makedoonia parlament on leppe ratifitseerinud, ütles Zaev ja lisas, et see peaks juhtuma umbes kuu aja jooksul.

«Me tahame anda Kreekale piisavalt aega, et saata NATO-le kiri enne 11.–12. juuli tippkohtumist,» lisas ta.