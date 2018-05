Trump pandi dieedile

Trump, kes jaanuaris võttis endale eesmärgiks vabaneda umbkaudu viiest üleliigsest kilost on suletud uste taga tunnistanud, et peab kaalu langetama. Valge Maja arstide tagant utsitamine ja teadmine, et teda ähvardab ülekaalulisus, sundis Trumpi muutma oma söömisharjumusi ning kaaluma trenni.

Viis kuud hiljem ütlevad presidendile lähedased isikud, et on märganud väikseid muutusi, mis viitavad sellele, et ta allub arsti korraldustele, vähemalt söömisharjumuste küsimuses.

Samas pole Trump oma igapäevasesse rutiini trenni lisanud, kui mitte arvestada tema nädalavahetuse lemmiktegevust, golfi. Trumpi enese hinnangul võib trenn endaga rohkem kahju kui kasu kaasa tuua.

Kui Trumpi tütre Ivanka Trumpi käest selle nädala alguses isa treeningharjumuste kohta küsiti, teatas Valge Maja pressinõunik, et Ivanka Trump kiirustas teisele kohtumisele. Valge Maja presidendi trenniplaanide kohta käivatele küsimustele vastama ei soostunud.

«Mõned inimesed teevad trenni, mõned mitte,» ütles Valge Maja arst Ronny Jackson jaanuaris. «Mõned inimesed pole seda lihtsalt oma rutiini lisanud. Ma ütleksin, et ta (Trump) langeb sinna kategooriasse.» Jacksoni sõnul kaalus 190 sentimeetrit pikk Trump toona 108 kilo.

Arsti kava nägi ette, et Valge Maja kokad peaksid toitumisspetsialistidega nõu, et leida viise, kuidas presidendi toidus kaloreid vähendada. Lisaks otsustati Trumpi juhtnööride järgi uuendada tema magamistoaga ühenduses olevat jõusaali.

Trump ise on lähedastele märkinud, et vajalikud kilod aitab tal kaotada golf ning väiksemad toiduportsjonid.

Valge Maja kokkadele on aga antud korraldus piirata Trumpi toidus sisalduvat rasva ja kaloreid. Seal korduvalt einestanute sõnul on Trumpi meelistoit - hästi läbiküpsetatud lihalõik, mille ta ketšupisse uputab – nüüdseks asendatud Doveri merikeelega. Lisaks on tema taldrikule ilmunud juurviljad. Kas ta kõnealuseid juurvilju ka sööb, pole teada.