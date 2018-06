USA koalitsiooni rünnaku tõttu hukkus Süürias 12 tsiviilisikut

"Rahvusvahelise koalitsiooni õhurünnakud ja suurtükituli Hidaj küla vastu, mis on Hasakeh' provintsi lõunasektoris Islamiriigi kontrolli all, nõudsid vähemalt 12 inimese elu," teatas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

"Kokku on koalitsioon tapnud Eufrati jõest idas 24 tunni jooksul 20 tsiviilisikut," teatas vabaühendus, mis toetub allikatele üle terve Süüria.

Islamiriigi džihadistide kontrolli all on hetkel vähem kui kolm protsenti Süüria territooriumist.

Koalitsioon on omaks võtnud, et nelja aasta jooksul on nende õhurünnakutes Süürias ja Iraagis saanud surma 892 tsiviilisikut.