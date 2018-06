Sloveenias peetakse ennetähtaegsed parlamendivalimised

Kahe miljoni elanikuga Sloveenia majandus on olnud viimastel aastatel tõusuteel, kuid see ei ole aidanud valitsusel toetust säilitada.

Arvamusküsitluste põhjal on parlamendi suurimaks erakonnaks tõusmas ekspeaminister Janez Janša juhitav konservatiivne rändevastane Demokraatlik Partei (SDS), mida toetab ligi veerand valijaist.

Sellega saaks ta parlamendis enim kohti, kuid ei pruugi saada enamust. Asjatundjate hinnangul võib Janšal olla enamuse kokkusaamisega raskusi. Ta ise usub samas, et hääletustulemuste selgudes hakkab "telefon helisema".

Janšat tuntakse hästi Soomes, sest ta mõisteti 2013. aastal esmalt vangi pistiselubadusega nõustumise eest seoses Sloveenia ja Soome soomukitehinguga. Hiljem kohtuotsus tühistati ja saadeti tagasi alamasse astmesse, mis tõdes, et asi on aegunud ja vabastas Janša süüdistustest.

"Hirmu külvamine ja naabermaa peaministri toomine meie valimistesse sekkuma on ületanud kõik piirid," ütleb koomikust poliitikuks pööranud Marjan Šarec.

Süsteemivastaseks nimetatud Šareci LMŠ (Marjan Šareci nimekiri) on tõusmas parlamendi suuruselt teiseks jõuks. Igasuguse koostöö SDS-iga on on Šarec välistanud.