Ukraina leidis Babtšenko juurdluse käigus nimekirja 47 inimese tapmiseks

Üks väheseid plaanist eelnevalt teadlikke isikuid, Ukraina peaprokurör Juri Lutsenko, teatas pressikonverentsil, et Babtšenko mõrva lavastamine oli vajalik, et anda Ukraina uurijatele võimalus saada rohkem informatsiooni ohustatud isikute ja mõrvade tellimise kohta.

Lutsenko ei avalikustanud ohustatud isikute nimesid, kuid ütles, et nende seas oli ka prominentseid Ukraina ja Vene ajakirjanikke. Algselt usuti, et vandenõu võimalikke ohvreid on 30.