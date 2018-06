Koonderakond soovitab Soomel lähiaastatel NATO liikmesust taotleda

Erakond on NATO-ga liitumist pooldanud juba üle kümne aasta, 2006. aasta parteikongressist saadik. Kanerva sõnul ei ole ettepanekus midagi uut.

«Soome välispoliitika seisukohast oleks kõige rumalam öelda, et Soome ei kavatse kunagi kasutada võimalust, mis viiks meid NATO-sse,» ütles ta, kuid tunnistas, et saatusekaaslus Rootsi võimalike NATO-t puudutavate otsustega on olemas.