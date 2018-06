USA senat keelas F-35 hävitajate müügi Türgile

Türgit ja ZTE-d puudutavad sätted on osa suurest riiklikust kaitseaktist, millega antakse roheline tuli üle 700 miljardi dollari suurustele kulutustele sõjaväeliste programmide ja relvastuse tarbeks.

Esindajatekoda on võtnud vastu seadusest oma versiooni ning kahe meetme vahel tuleb leida kompromiss, mis maandub presidendi laual, kes selle siis allkirjastab või vetostab.

Nii senatis kui Kongressis on tehtud parteiülest koostööd, et takistada Ühendriikide kõige kaasaegsemate hävitajate müümist Türgile, mille suhted NATO ja Washingtoniga on pidevalt halvenenud.