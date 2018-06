Neli USA osariiki keeldus rahvuskaarti Mehhiko piirile saatmast

«Me ei kavatse olla kaasosalised selles käimasolevas inimtragöödias,» kirjutas New Yorgi demokraadist kuberner Andrew Cuomo Twitteris. «Föderaalvalitsuse ebainimliku immigrantide perede kohtlemise valguses ei saada New York rahvuskaarti piirile.»

Marylandi kuberner Larry Hogan ütles, et ei saada piirile ühtegi rahvuskaartlast seni, kuni riik laste peredest lahutamise poliitika on tühistatud. Ta andis New Mexico piiriosariiki saadetud neljaliikmelisele kopterimeeskonnale korralduse viivitamatult koduosariiki naasta.