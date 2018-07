Tais pandi paari 11-aastane tüdruk ja 41-aastane mees

Alla 16-aastased Malaisia moslemid võivad abiellu astuda, kui usukohus neile selleks eriloa väljastavad. Riigi naise ja perede ministeerium aga teatas, et neil pole mingit märget selle liidu heakskiitmisest. Tseremoonia leidis aset läinud kuul Tai moslemienamusega lõunaosas.

11-aastase tüdruku 41-aastane abikaasa võib kuueks kuuks vangi sattuda, kui ta abiellus lapsega ilma eriloata. Malaisia inimõiguslased on nõudnud aga seadusmuudatust, et lapsabieludele lõpp teha.

«11-aastase tüdrukuga abiellumine on pedofiili teguviis,» märkis aktivist Syed Azmi Alhabshi. Tema sõnul on mees rikas kaubitseja ja juba kahe naisega abielus. Tüdruku vanemad on vaesed kummipuukasvatajad.