Hai tõmbas Austraalias naise näppupidi vette

Kahe meetri pikkused loomad, kel on tugevad lõuad ja mitu rida teravaid hambaid, imesid tema paremat nimetissõrme nagu tolmuimejad, kirjeldas Brunning.

«Arvan, et hai oli sama šokeeritud kui mina. Ainus viis selle kirjeldamiseks oli enneolematu surve, selline tunne oli nagu ta imeks mu sõrme mu luult,» sõnas 34-aastane Brunning. «Tõusin vee peale mõtlesin vaid sellele, et olen kaotanud oma sõrme. Mu sõrm on kadunud.»