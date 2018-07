Pompeo: sanktsioonid jäävad kuni Põhja-Korea lõpliku tuumarelvitustamiseni

«Kui need palved olid gängsterilaadsed, siis on maailm gängster, sest ÜRO julgeolekunõukogus langetati üksmeelne otsus sellest, mida tuleb saavutada,» lisas ta.

Lisaks rõhutas Pompeo, et Pyongyang on jätkuvalt pühendunud tuumarelvitustamisele. Ta lisas, et kui mõned julgeolekugarantiid võivad olla protsessi käigus laual, siis sanktsioonide leevendamine ei ole. «Arvestades kogu relvade ja rakettide ulatust, siis on see lai määratlus tuumarelvitustamisest. Põhjakorealased mõistavad seda ja me pole seda vaidlustanud.»