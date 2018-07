Afganistanis käinud Pompeo ärgitas Talibaniga kõnelusi pidama

Tegemist on Pompeo esimese visiidiga Afganistani pärast välisministriks saamist aprilli lõpus.

Taliban keeldus samas keskvalitsuse ettepanekust relvarahu pikendada ja alustas rünnakuid, milles on hukkunud kümneid inimesi.

«Ühendriigid toetavad, hõlbustavad ja osalevad nendes aruteludes,» ütles Pompeo ajakirjanikele pärast kohtumisi Afganistani presidendi Ashraf Ghani ja kõrgeima täitevametniku Abdullah Abdullah'ga, rõhutades, et mis tahes rahukõnelusi Talibaniga juhivad afgaanid.

«Piirkond ja maailm on väsinud siin aset leidvast samamoodi nagu Afganistani rahvas ei ole enam huvitatud sõja nägemisest,» lausus USA välisminister.

Taliban on seni keeldunud rahukõnelustest Afganistani valitsusega, keda liikumine peab USA marionetiks, ning on nõudnud läbirääkimisi Washingtoniga.

Pompeo ütles, et Taliban on nägemas, et ei suuda meie lahkumist ära oodata.