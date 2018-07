May sissejuhatus Brexiti-kavale on lootusrikas. «See kindlustab meie lahkumise Euroopa Liidust, ilma et lahkuksime Euroopast,» tõdeb peaminister. Kava eesmärk on austada brittide referendumil väljendatud tahet ja haarata taas kontroll Suurbritannia seaduste, piiride ja raha üle, seisab eessõnas.