Itaalia: Prantsusmaa ja Malta võtavad 450 päästetust kumbki 50

Conte ütles, et oli terve päeva oma EL-i kolleegidega ühenduses, tuletades neile meelde, et nad nõustusid juuni lõpus peetud tippkohtumisel vajadusega jagada rändevoo koormat.

Itaalia peaminister nõudis kirjas Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile ja Euroopa Ülemkogu eesistujale Donald Tuskile teistelt abi ja seda, et Itaaliat ei jäetaks üksi.

«Palun teilt selles kontekstis, mis näeb Itaaliat alati merel elude päästmise eesliinil, selget märki migrandiküsimusega toimetulemise vastutuse jagamisest ja ettepanekuid, et mõni sadam võtaks vastu või enda kanda osa 450 päästetud migrandist,» kirjutas ta.

Migrandid olid alustanud teekonda Liibüast ühes puupaadis, mida märgati reede varahommikul Malta jurisdiktsiooni all olevates vetes.

Itaalia siseminister Matteo Salvini keeldus reedel migrandid päästnud kahele Frontexi alusele Itaalia sadamaid avamast ja andis mõista, et nad peaksid suunduma lõunasse «Liibüa või Malta suunas».

«Me vajame õigluse, austuse ja julguse aktsiooni, et võidelda nende inimsmugeldajate vastu ja tuua kaasa Euroopa tasandi sekkumise,» vahendasid Itaalia uudisteagentuurid Salvini sõnu kõnelustel Contega.

Malta väitis, et laev oli selle territooriumiga võrreldes palju lähemal Itaalia Lampedusa saarele, ja kinnitas, et on täitnud «kõiki rahvusvaheliste konventsioonide alusel endale võetud kohustusi».