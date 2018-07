Valge Maja: Trump on palunud kutsuda Putini sügisel Washingtoni

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders säutsus Twitteris, et arutelud kahe riigipea sügisese kohtumise üle juba käivad. «President Trump palus @AmbJohnBoltonil kutsuda president Putin sügisel Washingtoni ja need arutelud juba käivad,» kirjutas ta.

USA president säutsus varem neljapäeval, et ootab järgmist kohtumist Vene riigipeaga. «Tippkohtumine Venemaaga oli suur edu, välja arvatud rahva tõelise vaenlasega, võltsuudiste meediaga,» säutsus Trump.

«Ma ootan meie teist kohtumist, et me saaksime hakata ellu viima osa neist paljudest asjadest, mida me arutasime,» lisas ta.