California maastiku- ja metsatulekahjus hukkus kolm inimest

Nõndanimetatud Carri tulekahjus hukkus buldooserijuht, kes osales päästetöödel, teatas California metsakaitse- ja tuletõrjeametnik. Õhtul sai surma veel üks Redding City tuletõrjuja. Hiljem teatati veel ühe tsiviilisiku surmast. Põlengu eest on evakueeritud tuhandeid inimesi.

«Põleng liigub nii kiiresti, et korrakaitse evakueerib (inimesi) nii kiiresti, kui me saame. Mõned tsiviilisikud ja tuletõrjujad on saanud vigastada,» ütles tuletõrje pressiesindaja Scott McLean.