Hiinlanna või jaapanlanna? Briti välisminister eksis Hiinas visiidil olles oma naise päritoluga

Hiina ja Jaapan on olnud juba sajandeid rivaalid ning kuigi suhted riikide vahel on viimasel ajal paranenud, on endiselt tundlikke teemasid, näiteks Jaapani julm okupatsioon Hiinas 1930. ja 1940. aastatel.

Hunt, kes on oma esimesel ametlikul visiidil Hiinasse pärast Boris Johnsonilt ameti üle võtmist, püüdis keelevääratust kiiresti siluda.

«Mu abikaasa on jaapanlanna… Mu abikaasa on hiinlanna. See on kohutav eksimus, mida teha,» lausus Hunt kohtumisel Hiina välisministri Wang Yiniga.

«My abikaasa on hiinlanna ja mu lapsed on pooleldi hiinlased, nii et meil on hiina vanavanemad, kes elavad Xianis ja tugevad peresidemed Hiinaga,» jätkas ministe kiiresti.

Enne välisministriks saamist terviseministri ametis olnud Hunt on abielus Lucia Guoga ning neil on kolm last.