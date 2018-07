Venezuela pealinna tabas ulatuslik elektrikatkestus

Voolukatkestus tõi pealinnas kaasa suured liiklusummikud, lisaks mõjutas see nii metroo kui valgusfooride tööd. Voolukatkestus puudutas ka Maiqueta lennujaama tegevust.

Voolukatkestused on kriisis vaevlevas riigis sagedased. Venezuela naftarikkas Zulia piirkonnas jaotatakse elektrit mõnikord 12 tunni kaupa.

President Nicolás Maduro valitsus on süüdistanud elektrikatkestustes opositsiooni sabotaaži, väites, et tegu on poliitilise strateegiaga avaliku rahulolematuse tekitamiseks.