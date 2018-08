Iraan esitles esimest kodumaist hävitajat

Riigitelevisioon edastas kaadreid president Hassan Rouhanist istumas uue hävitaja Kowsar kokpitis.

Uudisteagentuuri Tasnim andmetel on uus hävitaja sajaprotsendiliselt kodumaine ning varustatud mitmeotstarbelise radari ja kõrgtehnoloogilise avioonikaga. Hävitaja on katsetused edukalt läbinud. Televisioon edastas esitlusest otsepilti, mis aga katkestati enne lennuki starti.

Iraani esimene kodumaine hävituslennuk. FOTO: EPA / Scanpix

President Rouhani kinnitas hävitaja esitlusel, et Iraani sõjaline võimsus on mõeldud vaid vaenlaste heidutamiseks ning selle eesmärk on püsiv rahu.

«Kui ma räägin meie valmidusest end kaitsta, siis tähendab see, et me soovime püsivat rahu. Kui meil puudub valmidus, tervitame sõda,» ütles president televisioonis edastatud kõnes.

«On neid, kelle arvates tähendab meie sõjalise võimsuse tugevdamine sõjasoovi. Kuid tegelikult soovime rahu, sest me ei taha sõja puhkemist. Kui meil puudub heidutus, annab see teistele sissetungimiseks rohelise tule,» lisas president.

Iraani kaitseminister Amir Hatami ütles laupäeval, et Iraan peab tugevdama oma raketitõrjet, võttes arvesse 1980. aastatel kaheksa aastat kestnud sõjas Iraagiga islamivabariigi vastu korraldatud raketirünnakute õppetunde ning USA ja Iisraeli korduvaid ähvardusi, mille järgi on Teheraniga tegelemisel laual kõik valikuvariandid.