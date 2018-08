Soome ja Prantsusmaa tegid kaitsekoostööd puudutava ühisavalduse

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni Soome-visiidi raames tehtud avalduse kohaselt peab see eesmärk rajanema tugeval ühtsel kaitsetööstusel ja ühtsetel rahastusvahenditel.

«Eurooplased on viimastel aastatel konkreetselt näidanud, et ühtse kaitse aluseks on lisaks ühtsele riski- ja strateegiliste väljakutsete analüüsile ka solidaarsus.»