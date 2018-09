Moskva kardab kahe naise surma järel kohvrimõrvarit

Moskva politsei avastas ohvrite kehad hüljatud kohvritest kahe erineva juhtumi käigus. Ekspertidel pole kummalgi juhul õnnestunud välja selgitada surma põhjust. Detektiivid kahtlustavad, et tegemist võib olla noori naisi jahtiva «kohvrimõrvariga», sest kolmenädalase vahega aset leidnud juhtumid on häirivalt sarnased.

Naine oli paljas, kuid kohaliku meedia teatel ei viita miski sellele, et teda oli vägistatud. Arvatakse, et ta on 18-25-aastane ning tema seljal on suur krooni kujutav tätoveering.