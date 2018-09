Hispaania peaminister taotleb Kataloonia autonoomia suurendamise referendumit

Sánchez ütles, et dialoog Torraga peaks päädima hääletusega Kataloonia autonoomia tugevdamise üle. «See on referendum autonoomia, mitte enesemääramisõiguse üle,» lisas ta.

Sánchez juhtis esmaspäeval sellele otsusele tähelepanu. «Katalooniale kehtib praegu statuut, mille üle ta ei hääletanud. Seega on (meil) poliitiline probleem.»

Küsitlused näitavad, et iseseisvust toetavaid ja selle vastaseid katalaane on umbes võrdselt, kuid ülekaalukas enamus arvab, et olukord tuleb lahendada rahvahääletusega.