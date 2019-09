Ukraina vaeb Läänemere ja Musta mere ühendamist veeteega

«On paar väga ambitsioonikat taristuprojekti, millest me oleme hakanud rääkima. Me peame proovima Lääne- ja Musta mere veeteega ühendamist, see on täiesti reaalne. See on veeteede E-40 projekt, mille osas tuleb jõuda leppeni Poola ja Valgevenega,» ütles Ukraina peaminister Oleksi Gontšaruk üleeile Kiievis Jalta Euroopa Strateegia (YES) konverentsil.