Austraalias päästeti kaks päeva murtud jalaga roomanud mees

Queenslandi matkaja Neil Parker teatas, et pidi oma jalga kaasas vedama, roomates kaks päeva läbi metsiku piirkonna.

54-aastane mees murdis jala pärast kuue meetri kõrgusest kosest alla kukkumist Mount Nebol.

Parker selgitas täna hommikul haiglavoodist, et kogenud matkajuhina kasutas ta oma jalale lahase tegemiseks jalutuskeppe ning roomas kaks päeva kohta, kust teda oli võimalik helikopteriga päästa.

«Mu vasak jalg murdus lihtsalt hüppeliigese alt pooleks,» lausus Parker. «Mu jala kogu alumine pool tuli lihtsalt lahti.»

«Tegu ei ole lahtise luumurruga. Aga peaaegu. See ei läbistanud nahka, kuid mul on nahal villid, mis on kaheksa või üheksa tolli pikkused. Ma pidin oma jalga kandma ja jalad on väga rasked, kui nad ei ole millegiga ühendatud,» märkis mees.

Matkaja lisas, et roomas aeglaselt kahe päeva jooksul kolm kilomeetrit.

«Ma nägin pühapäeva öösel politseikopterit ning olin all oja juures, seega oli mul ligipääs veele,» lausus Parker. «Ma suutsin edasi liikuda ainult meetri või pooleteise meetri kaupa enne, kui pidin peatuma. Vahemaa oli ainult kolm kilomeetrit, kuid kaks päeva kolme kilomeetri katmiseks tekitas tunde, et ma ei jõuagi kunagi kohale.»

Parker jäi ellu süües proteiinibatoone ja pulgakomme, mida oli suupoolisena kaasa võtnud, samuti oli ta matkakotis valuvaigisteid.

«Mul oli ravimeid. Mul oli kotis valuvaigisteid – Panadoli ja Nurofeni. Ja ma sain seda ära kasutada, kui mul seda vaja läks. Inimesed klubis küsivad «Miks sa kannad kaasas kümme kilo varustust iga kord, kui kõndima lähed?» Just see ongi põhjus, miks. Hea, kui see olemas on,» sõnas mees.

Brisbane`i matkaklubi alustas otsinguid esmaspäeval ning päästekopter märkas meest viimaks eile pärastlõunal. Parker vinnati ohutusse kohta ja toimetati Brisbane`i Printsess Alexandra haiglasse.

Täna oli Parker rõõmus oma perekonda uuesti nähes.

«Ma olin üsna mures, sest ei öelnud kellelegi, kuhu ma lähen. Mul ei olnud mingit võimalust nendega ühenduse saamiseks, et öelda, kus ma olen. Nii et tegu oli halvima võimaliku stsenaariumiga,» jätkas Parker.

«Ma olen läbinud mõned Austraalia kõige raskemad matkad ega ole end vigastanud. Ja kolmetunnisele harjutusrajale minnes sattusin suurde plindrisse,» arutles mees.

«Mu lapsed elavad välismaal. Nad tulevad järgmisel nädalal külla ja mul on hea meel nendega kohtuda. Ma pole neid ammu näinud. Nii et jah, asi muutus väga emotsionaalseks, kui ma mõtlesin – see ei ole hea viis suremiseks, lihtsalt seal lamades ja muudkui oodates,» lisas Parker.

Brisbane`i matkaklubi presidendi Steve Simpsoni sõnul on Mount Nebol mitmeid peresõbralikke matkaradasid, kuid see piirkond, kus Parker matkas, nõuab teadmist ümbritseva kohta ja vastavaid oskusi.