Nelja EL-i riigi ministrid jõudsid uues rändesüsteemis kokkuleppele

Lepe sätestab, mis riigid mis ulatuses põgenikke vastu võtavad. Eesmärk on lõpetada olukord, kus paadipõgenikud pidid ootama riikide pikkade jagamiskõneluste pärast merel nädalaid.

«Paberil on kokkulepe, mis esitatakse siseküsimuste nõukogule 8. oktoobril,» ütles Malta siseminister Michael Farrugia ajakirjanikele pärast kõnelusi oma Prantsuse, Saksa ja Itaalia ametivendadega. Kõnelustel osales ka rändevolinik Dimitris Avramopoulos ja EL-i eesistujariigi Soome siseminister.

«Mitte ühtegi riiki ei tohiks jätta surve alla üksinda,» lausus Farrugia. Dublini menetluse kriitikud on pikalt öelnud, et see asetab ebaõiglaselt suure koorma EL-i rinderiikidele nagu Itaalia, Malta, Kreeka ja Hispaania.