Poola riigikontrolöri süüdistatakse kahtlases äritegevuses

Nädalavahetusel ilmnenud süüdistus on 13. oktoobri parlamendivalimiste eel järjekordne piinlik seik paremäärmuslikule võimuparteile Seadus ja Õiglus (PiS), ehkki sellele prognoositakse endiselt võitu.

Telekanal TVN24 vahendas nädalavahetusel, et riigikontrolli juht ja endine rahandusminister Marian Banas üüris talle kuuluva maja Krakówis ühele kahtlasele, arvatavalt prostitutsiooni võimaldavale ettevõttele.

Banas, kes määrati ametisse kolm nädalat tagasi, ütles, et rentis maja majutuse eesmärgil ja on selle nüüdseks maha müünud. Ta lisas, et läheb TVN24-e vastu kohtusse.