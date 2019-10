Kuopio mõõgarünnakus hukkunud naine oli ukraina päritolu

Ohver elas Kuopios koos elukaaslasega ning õppis Savon ametikoolis. YLE on informatsioonile saanud kinnituse kahest eri allikast, kuid keskkriminaalpolitsei ei avalikusta veel ohvri isikut, vanust ega päritolu.

Kuopio ülikooli haigla ehk KYS teatas täna hommikul, et kaks tõsisemalt viga saanut on intensiivravis ning nende olukord on stabiilne. Teine intensiivravis olevatest inimestest oli mõõgarünnaku teostaja, 1994. aastal sündinud Joel Otto Aukusti Marin.