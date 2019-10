Trump: kurdid võivad ise IS-i vange vabastada

«Kurdid võivad osa vange vabastada, et saavutada meie sekkumine. Türgi või Euroopa Liit, kust paljud neist tulid, võivad nad kergesti kätte saada, kuid nad peavad kiiresti tegutsema,» lisas Ühendriikide riigipea.

Ka Türgi lükkas täna tagasi väited nagu oleks pealetung Süüria põhjaosas võimaldanud Islamiriigi vangidel kinnipidamiskeskustest põgeneda ning väitis, et Süüria kurdid tühjendasid vanglad sihilikult.

«Meie tegevusalal on ainult üks Islamiriigi vangla ning oleme näinud, et selle tühjendas YPG (Kurdi Rahvakaitseüksused),» ütles Türgi kaitseminister Hulusi Akar ajakirjanikele. «Selle kohta on olemas fotod ja filmid,» lisas minister vanglat nimetamata.