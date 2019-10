Putin ja Orbán mõjutasid Trumpi Ukraina küsimuses

Pole mingit tõendit, et Ukraina gaasifirma juhtkonnas töötanud Hunter Biden oleks väärtegusid toime pannud. Trump väidab aga, et gaasifirmas Burisma Holdings töötanud asepresident Joe Bideni poeg oli seotud korruptsiooniskandaaliga.

Washington Posti teatel vestles Trump väidetavalt pärast Zelenskõi võitu sel kevadel ja suvel Putini ja Orbániga. Vestlustega tuttav endine USA ametnik märkis, et Putin tegi, mida ta on alati teinud ning üritas õõnestada USA-Ukraina kahepoolseid suhteid. Ametniku sõnul on Putin alati öelnud, et Ukraina on korruptsioonist läbi imbunud.