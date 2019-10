Saksa valimistele eelnevad tapmisähvardused ja süütamised

Vähem kui nädalapäevad enne Tüüringi liidumaal toimuvaid valimisi on kohalikud tipp-poliitikud saanud tapmisähvardusi, süüdatud on ühe erakonna logo kandnud auto ja veripunase värviga soditud ühe poliitiku majasein. Vägivalla ja ähvarduste taga on nii parem- kui vasakäärmuslikud jõud.