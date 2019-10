Minister: Prantsusmaa on Brexiti osas nõus lühikese ajapikendusega

«Nädala lõpus on näha, kas paari päeva pikkune tehniline ajapikendus on õigustatud selleks, et Briti parlament saaks lõpule viia oma parlamentaarse protseduuri,» ütles Prantsuse Euroopa asjade minister Amélie de Montchalin teisipäeva õhtul senatis.

«Me oleme kaotanud liiga palju aega, me oleme jõudnud kokkuleppele ja see tuleb nüüd viivitamata heaks kiita, et teha lõpp ebakindlusele, mis karistab miljoneid kodanikke ja firmasid. Me ei kavatse oma seisukohta muuta,» ütles Prantsuse minister.