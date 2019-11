Kurdide komandör peab Damaskuse ja Moskvaga kõnelusi, kuigi ei usalda kumbagi

Mazlum Abdi, võitlejanimega Mazlum Kobani, ütles Itaalia päevalehele La Repubblica, et tulevased kõnelused vajavad tagatisi rahvusvaheliselt kogukonnalt, kaasa arvatud Euroopalt.

SDF, mille liikmed on enamjaolt kurdid, nautisid kuni USA lahkumiseni Süürialt tuge Washingtoni juhitud koalitsioonilt, mis sõdis äärmusrühmituse Islamiriik vastu.

Ta lisas, et on olnud kõnelused ka USA valitsusega, kes pakkus tagasi. «Kuid nende tagatiste kohapeal rakendamises on ilmnenud teatud aeglus.»