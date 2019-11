Ukraina ja separatistid alustasid üksuste eraldamise kauaoodatud viimast etappi

Kauaoodatud sõdurite lahkumine Donetski ja Luganski oblastit läbivalt kontaktjoonelt on eeltingimus esimesele Vene presidendi Vladimir Putini ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi näost näkku kohtumisele.

Donetskis Kiievi kontrollitud Bogdanivka küla ja separatistide kontrolli all oleva Petrivske küla vahel olevate sõjaväelaste tagasitõmbamine algas, ütles Ukraina sõjaväe esindaja Bogdan Bondar ajakirjanikele sündmuskohal.

Viimane eeltingimus

Ukraina president Zelenskõi asus pärast mais võimulesaamist looma dialoogi Venemaa juhi Putiniga ning proovib puhuda uut elu rahuprotsessi, mille eesmärk on lõpetada viis aastat kestnud separatistlik konflikt.

Sõda Ida-Ukrainas puhkes kuu pärast seda, kui Moskva annekteeris 2014. aastal Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare. Lahingute tagajärjel on surma saanud umbes 13 000 inimest.

«Normandia formaadi eesmärk on uuendada dialoogi, mis suudab tuua meid lähemale sõja täielikule lõpule,» ütles Zelenskõi sel nädalal viitega neljapoolsetele kõnelustele.

Tippkohtumist on edasi lükatud korduvalt ja põhjused on olnud erinevad. Ühed neist olid varasemad ebaõnnestunud katsed vaenupooled kontaktjoonelt ära viia.

Üksuste eraldamine on neljapoolse tippkohtumise viimane eeltingimus, ütles Ukraina välisminister Vadõm Prõstaiko sel nädalal.

Minister lootis, et liidrite tasandi kohtumine, mis peeti viimati 2016. aastal, võib toimuda Pariisis novembris.

«Tahame pidada tippkohtumise võimalikult ruttu, kuid samal ajal arvame, et see tippkohtumine peab olema hästi organiseeritud tagamaks, et sealt tulevad vajalikud tulemused,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.