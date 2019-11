Türgi käsitleb Süüria valgekiivrite britist toetaja surma enesetapuna

Türgi meedia on andmeil otsis Le Mesurier hiljuti leevendust stressile ning kasutas unerohtu ja antidepressante.

Tema lesel Emma Hedvig Christina Winbergil on keelatud juurdluse lõpetamiseni Türgist lahkuda. Kolmapäeval kuulas politsei teda kolm tundi üle, lisas DHA.

Winberg olla politseile öelnud, et mehel oli kaks nädalat enne surma enesetapumõtteid.

Paari koduabiline, kes oli surma ajal hoones, ütles politseile, et ei tea Le Mesurieri surma asjaoludest midagi.

Valgekiivrid, ametliku nimega Süüria Tsiviilkaitse, on vabatahtlik päästerühmitus, mis loodi vastuseks Süüria valitsusvägede õhurünnakutele opositsiooni kontrolli all olnud aladel. Organisatsioon on päästnud Süüria konflikti ajal tuhandeid inimelusid.