Endine Trumpi nõunik: lõpetage Ukraina kohta valetamine

Hilli ettevalmistatud avalduse kohaselt teevad talle muret väited, et Venemaa ei korraldanud 2016. aasta USA presidendivalimistesse sekkumiseks infooperatsioone.

«See on väljamõeldud jutt, mille on algatanud ja mida propageerivad Vene julgeolekujõud ise,» teatab Hill ettevalmistatud kõne kohaselt täna Trumpi tagandamisjuurdlust puudutaval esindajatekoja kuulamisel.

Mõned julgeolekukomitee vabariiklastest liikmed on hakanud levitama teooriat, mida on korranud ka president Trump, et USA presidendivalimistesse sekkus Ukraina, mitte Venemaa.