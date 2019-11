Hiina spioon jooksis väärtustliku infoga Austraalia poolele üle

Meediavõrgu Nine ajalehed kirjutasid, et ülejooksik Wang «William» Liqiang andis Austraalia vastuluureagentuurile andmed Hongkongis tegutsevate kõrgete Hiina sõjaväeluure ametnike kohta ning esitas üksikasju sealsete, aga ka Taiwani ja Austraalia operatsioonide rahastamise kohta.

Hiina spioon elab praegu naise ja pojaga Sydneys. Ta on Austraalias turistiviisaga, kuid palus seal asüüli.

Wang räägib homme Nine'i telesaates «60 Minutes» eetrisse minevas usutluses, et Hiina tagasisaatmise korral ta hukataks.

Meediaväljaannete andmetel tegi Wang oktoobris Austraalia Luureorganisatsioonile (ASIO) vande all avalduse, öeldes: «Ma olen olnud isiklikult seotud ja osalenud luuretegevuses.»

Väidetavalt on ta imbunud Taiwani valenime all ja Lõuna-Korea passiga, et juhtida 2018. aastal kohalike agentide tööd 2018. aasta kohalikesse valimistesse ja järgmise aasta presidendivalimistesse sekkumiseks.