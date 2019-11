USA kutsus sotsiaalmeediaplatvorme blokeerima Iraani liidrite kontosid

«Nii et üks asi, mida me kutsume tegema, on see, et sotsiaalmeediaettevõtted nagu Facebook ja Instagram ja Twitter sulgeksid (Iraani) kõrgeima liidri (Ali) Khamenei, välisminister (Mohammad) Zarifi ja president (Hassan) Rouhani kontod, kuni nad taastavad interneti oma rahvale,» ütles Hook.